ايلي رستم رسميا يوقع على كشوفات نادي الشانفيل

انتهى موسم اخر من مواسم كرة السلة وبدات التحضيرات للموسم الجديد من كافة الفرق رغم التحضيرات للاستعداد الكبير الذي سيقام في شهر اب المقبل على الاراضي اللبنانية حيث ستقام بطولة اسيا وسيكون لبنان ضمن المجموعة الثالثة الى جانب كازاخستان وكوريا الجنوبية ونيوزيلاندا.

وبالعودة الى تحضيرات الفرق فقد وقع لاعب الحكمة السابق والمتحد رسميا على كشوفات نادي الشانفيل ديك المحدي حيث سينضم الى عائلة الفريق المتني الذي سيكون بقيادة المدير الفني الكبير غسان سركيس وسيلعب معه لمدة سنتين،حيث حاول سركيس ضمه في الموسم الماضي الا انه فشل في ذلك.

يذكر ان ايلي رستم هو اول تعاقد رسمي للفريق المتني للموسم المقبل.