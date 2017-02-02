ايقاف نجم ليفركوزن كالهانوغلو 4 اشهر من قبل الفيفا

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن ايقاف نجم نادي باير ليفركوزن الالماني والدولي التركي هاكان كالهانوغلو لمدة اربعة اشهر مقبلة، بالإضافة الى تغريمه مبلغ 100 الف يورو، ذلك بسبب خرقه العقد الذي كان يربطه بنادي طرابزون سبور التركي في العام 2011.

وعبر المدير الرياضي للنادي رودي فولر عن استيائه الكبير من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بقوله :” نحن بالتأكيد غاضبون ولا يمكننا تحليل القرار، انها ضربة موجهة للاعب ولنا ايضاً، لكن نحن كنادي ليس لدينا علاقة بما حدث في 2011 لكن ستتم معاقبتنا بقسوة، الان سنفتقد للاعب مهم في مرحلة مصيرية من الموسم”.