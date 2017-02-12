ايقاف فان برسي مبارتين في الدوري التركي

اعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن ايقاف مهاجم فريق فنربخشة التركي الدولي الهولندي روبين فان بيرسي عقب إحتفاله في وجه زميله السابق في أرسنال أوجوزهان أوزياكوبعقب تسجيله هدف الفوز لفنربخشة أمام بشكتاش في كأس تركيا، و من ثم احتفل بالإنزلاق على ركبته في وجه أوزياكوب.

ووقعت عقوبة على اللاعب الدولي الهولندي بإيقافه مدة 3 مباريات، قبل أن يتم تقليصها إلى مباراتين بعد الإستئناف.