ايقاف جمهور الحكمة لمباراة واحدة

توجه الإتحاد اللبناني لكرة السلة بكتاب الى نادي الحكمة بيروت ابلغه فيه ايقاف جمهوره لمباراة وتغريمه بسبب تصرفاته في مباراة الفريق الاخيرة امام التضامن في بطولة لبنان لكرة السلة.

وفي ما يلي الكتاب: