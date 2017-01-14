ايفرا يقترب من العودة الى البرمييرليغ

أعلنت مصادر صحفية ان الظهير الأيسر الدولي الفرنسي باتريس إيفرا يقترب من العودة الى الدوري الإنكليزي الممتاز من بوابة كريستال بالاس قادماً من يوفنتوس الايطالي .
واوضحت هذه المصادر ان فريق السيدة العجوز وافق على تسريح باتريس إيفرا خلال الميركاتو الشتوي الجاري ،
وقبل نهاية عقده في الصيف المقبل من أجل الالتحاق بكريستال بالاس .
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