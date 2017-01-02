ايفانوفيتش على اعتاب الدخول الى اليوفنتوس

اعلنت مصادر صحفية ايطالية ان ادارة نادي اليوفنتوس الإيطالي ترغب في ضم مدافع فريق تشيلسي برانيسلاف إيفانوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

واضافت هذه المصادر أن فريق السيدة العجوز يريد استقطاب النجم الصربي في الميركاتو الشتوي ليكون بديلاً للاعبين المصابين في الخط الخلفي .