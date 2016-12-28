ايفانوفيتش تعلن عن اعتزلها

اعلنت اللاعبة الصربية آنا ايفانوفيتش المصنفة الاولى سابقاً اعتزالها اللعب عن عمر 29 عاماً بسبب الاصابات المتكررة التي تعرضت لها في الفترة الاخيرة .
ونشرت ايفانوفيتش تصريحاتها عبر تويتر ، فقالت :”ليست هناك طريقة أخرى لاعلان الأمر ، قررت اعتزال منافسات التنس على الصعيد الاحترافي ، لقد كان قرارا صعبا ولكن هناك الكثير من الأمور التي تدعو للاحتفال”.
وأضافت :”لا تحزنوا ، تحلوا بالتفاؤل معي ، أعبر عن حبي وجزيل شكري لكم جميعاً”.
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