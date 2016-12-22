ايرو يختتم جولته على المسؤوليين مؤكدا دعم فرنسا للبنان ومساعدة مؤسساته

آخر زيارة لوزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرلو الى لبنان كانت منذ حوالي ستة أشهر أي خلال مرحلة الفراغ الرئاسي، اما هذه الزيارة فهي للتهنئة بانتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل الرئيس سعد الحريري لحكومته.

قصر بعبدا

اول لقاء لايرلو كان في قصر بعبدا حيث أكد مواصلة باريس تقديم المساعدات للجيش اللبناني والقوى الامنية.

من ناحيته، أبلغ عون إيرو انه سوف يلبي الدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة فرنسا بعد زيارات ينوي القيام بها إلى عدد من الدول العربية.

عين التينة

وفي عين التينة، نقل المسؤول الفرنسي عن بري قوله: انه يرغب في تسهيل الامور كي يقوم البرلمان باصلاح قانون الانتخابات النيابية من اجل اجرائها.

السراي الحكومي

وفي السراي الحكومي، التقى وزير الخارجية الفرنسي رئيس مجلس الوزراء في حضور السيد نادر الحريري.

وكشفت مصادر المجتمعين ان الرئيس الحريري اكد للوزير ايرو ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل المزيد من مسؤولياته في مواجهة اعباء النازحين السوريين، وتناول اللقاء موضوع عقد مؤتمر الدعم الدولي للبنان وكان هنالك توافق على ان تحديد الموعد سيتم بعد تسلم الادارة الاميركية الجديدة لمهماتها.

باسيل

وبعد لقائه نظيره اللبناني جبران باسيل في قصر بسترس شدد ايرو على العمل كي يبقى لبنان خارج النزاع السوري

من ناحيته قال باسيل نحن نثق بأن الفترة المقبلة تعد بأمور كثيرة على المستوى الاقتصادي ونحن سنعمل على اعادة اطلاق الحياة في لبنان.