ايام حاسمة لاقرار قانون الانتخابات الجديد ولا مؤشرات مشجعة

فرضت حركة الموفدين الدوليين إلى لبنان خلال الأسبوعين الأخيرين، ثابتة بأن العام 2017 “سيشهد انتخابات نيابية لبنان وفق قانون جديد، وسيكون نظام التصويت النسبي له مكانه في الانتخابات”، بحسب ما أكدت مصادر مواكبة للمباحثات الجارية على خط قانون الانتخاب لصحيفة ”الشرق الأوسط”، مشيرة إلى “إمكانية تطبيق اتفاق الطائف بالكامل أيضا”، في إشارة إلى إمكانية إنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بأكملها مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فيما تعتمد النسبية الكاملة في قانون الانتخابات البرلمانية، وذلك لضمانة حقوق الطوائف من جهة، وتأمين صحة التمثيل في البرلمان من جهة ثانية.

وبالنسبة لما نقله وزير الداخلية نهاد المشنوق الى السفراء الأوروبيين اول من امس من ان الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أكدا في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ان قانون انتخاب جديدا سيتم التوصل اليه قبل نهاية شباط الحالي أدرجته أيضا اوساط سياسية بارزة معنية بالمشاورات الجارية حول الازمة من خلال صحيفة “النهار” في اطار تهدئة المخاوف الداخلية والخارجية التي بدأت بإشاعتها احتمالات اتساع المواجهة السياسية حول قانون الانتخاب كما اتساع احتمالات تجاوز المهل القانونية للتحضير للانتخابات النيابية وتاليا الدفع نحو استعجال تسوية لقانون الانتخاب.

وكشفت الاوساط البارزة لـ”النهار” ان لا وجود بعد لارضية واقعية يمكن بناء رهانات ثابتة وايجابية عليها لتوقع الاتفاق على قانون جديد على رغم كل ما اشيع وقيل في هذا السياق . اذ ان ما يشاع عن نفض الغبار عن مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ليس جديدا بل بدأ عقب سقوط المشروع المختلط في الاجتماع الرباعي ولكن مشروع حكومة ميقاتي دونه عقبات تتجاوز عقبات المشروع المختلط.

لكن الاوساط تؤكد في المقابل ان ثمة استنفارا سياسيا غير مسبوق ربما يكون بدأ وستتصاعد وتيرته في الايام المقبلة تباعا بما يمكن معه توقع دعوة الوزراء الى جلسات مفتوحة لمجلس الوزراء، اعتبارا من الخميس المقبل تخصص لملف قانون الانتخاب، اي بعد درس مجلس الوزراء مشروع الموازنة واتخاذ القرار اللازم حياله في الجلستين المقررتين الاربعاء المقبل. والى ان تتضح الالية الحكومية لوضع أزمة قانون الانتخاب على مشرحة مجلس الوزراء لا تبدي الاوساط تفاؤلا ملحوظا بإمكانات التوصل سريعا الى الحل المنتظر، علما انها لفتت الى ان الضغوط الديبلوماسية المتصاعدة لاقرار قانون جديد او لالتزام اجراء الانتخابات في مواعيدها ايا يكن القانون بدأت تكتسب بعدا مشوبا بالقلق على الاستقرار السياسي ومسيرته التي بدأت مع انتخاب رئيس الجمهورية.

وتشير الاوساط الى ان مبعث القلق لا يقف فقط عند تداعيات الخلافات الداخلية حول قانون الانتخاب وانما يتصل بتداعيات المواجهة الحادة التي بدأت بين الولايات المتحدة وإيران وما يمكن ان تتركه من تأثيرات مباشرة او غير مباشرة على لبنان . ولذا فان التوصل الى تسوية لقانون الانتخاب او الى أي مخرج توافقي لهذه الازمة يكفل اجراء الانتخابات في موعدها او في موعد مؤجل الى امد قصير محدود سيشكل المعبر الحتمي لحماية لبنان من التداعيات الخارجية لاي تطورات سلبية قد تحصل وإلا فان مجمل الواقع اللبناني سيعود أسيرا للمتاهات والعواصف الاقليمية والدولية .