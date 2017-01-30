اول هدف لكوفاسيتش مع الفريق الملكي في الليغا

تمكن لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من تسجيل هدف مميز خلال الشوط الاول من مباراة فريقه ضد فريق ريال سوسيداد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاء هدف كوفاسيتش في الدقيقة 38 بعد تمريرة رائعة من نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو تمكن ليدون اسمه في سجلات الهدافين مع الفريق الملكي في الليغا فهذا الهدف هو الاول لكوفاسيتش بقميص الريال في الدوري الإسباني بعد أن سجل في دوري ابطال اوروبا أمام ليجيا وارسو البولندي .