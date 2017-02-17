اول اجراء لوزارة الصحة.. وحاصباني: علينا ان نثق بالدواء اللبناني

أعلن وزير الصحة غصان حاصباني اول اجراء تتخذه الوزارة وهو قرار يسمح للصيادلة استبدال الدواء الجنيسي المستورد Originator بدواء جينيسي محلي generic اذ لم يكن ذلك ممكنا في السابق.

وأكد العمل على إعطاء الأولوية للصناعة الدوائية المحلية في عملية شراء الأدوية على اختلاف أنواعها كما العمل على تطوير نظام الوصفة الطبية ليعطي فرصاً إضافية للصناعة الدوائية المحلية.

وأشار إلى أن “الوزارة تعمل على تفعيل آلية تسعير واضحة متكاملة تشمل الصاعة اللبنانية وعمدت على تحديث آلية التسجيل وجعلها صارمة على الصناعة المحلية للتأكيد على جودتها”، لافتاً إلى أنه “علينا ان ثق بصناعاتنا قبل أن نحفز الغير على الوثوق بنا وعلى كل الأطباء والصيادلة أن يشجعوا اللبناني ان يشتري الأدوية المحلية والتي لا يجب ان نخاف منها”، متمنياً على جميع المعنيين “اخذ المسؤولية الوطنية وتشجيع الصناعة الوطنية”.

وأفاد أن “الوزارة فرضت على المصانع اللبنانية إجراء تحاليل على مستحضراتها المصنعة محلياً في مختبرات عالمية معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك قبل التسجيل، إضافة إلى ذلك فلقد تم إعتماد الوصفة الطبية الموحدة التي أجازت للصيدلي إستبدال الدواء الأساسي بدواء جنيسي وإن ذلك أعطى فرصة للصناعة الداوئية المحلية بطريقة غير مباشرة”، مشيراً إلى أن “وزارة الصحة العامة تعي تماماً أن مصانع الأدوية في لبنان لديها: الكفاءة والخبرة والجودة بشهادة الوزارة، ولديها الطاقة الإنتاجية لتغطية الأسواق المحلية واسواق التصدير، وقدرة إنتاج متاحة يمكن الإفادة منها لدعم اقتصادنا، والموارد البشرية الكفوأة، والتقنيات والإستثمارات اللازمة، لكنها تبقى عرضة لتنافس شرس من الأدوية المستوردة في سوق محلي صغير وأسواق عالمية ابوابها ضيقة او موصدة للاستيراد”.

واكد “اننا امام تحد كبير لتطوير وتشجيع الصناعة المحلية مع الحفاظ على أسعار تناسب المواطن اللبناني من دون المس بحرية اقتصادنا المصانة في الدستور وإلحاق ضرر كبير بالمؤسسات اللبنانية المستورة للادوية والتي هي ايضا توظف الشباب اللبناني وروؤس الأموال”.