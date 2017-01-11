اوقات وجهة السير على الطريق البحرية الضبية الكرنتينا

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في سبيل تسهيل حركة المرور أمام المواطنين وتفاديا لوقوع حوادث سير ولا سيما على الطريق البحرية (الضبية – الكرنتينا)، تذكر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأوقات وجهة السير على هذه الطريق، وهي على النحو التالي:

كل ايام الاسبوع:

من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 23,00 باتجاه الشمال

من الساعة 23,00 ولغاية الساعة 11,00 من اليوم التالي باتجاه بيروت

يوم السبت:

من الساعة 11,00 حتى الساعة 23,00 باتجاه الشمال

من الساعة 23,00 حتى الساعة 7,00 من اليوم التالي باتجاه بيروت

يوم الاحد:

من الساعة 7,00 ولغاية الساعة 15,00 باتجاه الشمال

من الساعة 15,00 لغاية الساعة 23,00 باتجاه بيروت

من الساعة 23,00 ولغاية الساعة 11,00 من اليوم التالي باتجاه بيروت

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.