اوغاسابيان: الزيادات الضريبية في الموازنة لا تطال الطبقة الفقيرة

شدد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، على ان الزيادات الضريبية في الموازنة لا تطال الطبقة الفقيرة، مؤكدا ان هناك ارادة من الجميع على ان لا تضاف أيه أعباء.

ولفت اوغاسبيان في حديث اذاعي الى ان الموازنة ستنجز بأسرع وقت وربما ستقر في آخر الأسبوع، كاشفا ان سلسلة الرتب والرواتب تبلغ 1200 مليار ليرة كما تم التوافق عليها في المجلس النيابي، وستقر في مجلس النواب بعد إنجاز الموازنة، وستكون الأموال المحددة للسلسة مؤمنة، آملا في أن يتم التوصل الى حل لإعطاء الحقوق للمؤسسة العسكرية وقطاع التربية.

ودعا اوغاسبيان الى وقف مزاريب الهدر بالتوازي وتفعيل اجهزة الرقابة لتقوم بواجبها في هذا الاطار، وتحسين الجباية في الجمارك، وكشف عن إقتراح يؤمن بعض الوفر، مثل زيادة ساعات العمل في القطاع العام خلال الأسبوع وتعطيل الادارات العامة يوم السبت.