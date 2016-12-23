اوغاسابيان: البيان الوزاري ينجز خلال اليومين المقبلين

توقع وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان في حديث اذاعي”أن ينجز البيان الوزاري خلال اليومين المقبلين”، لافتا “الى وجود قرار وطني جامع بإبقاء القضايا الخلافية الكبرى جانبا والانصراف الى الاهتمام بالأولويات كالموازنة، وإقرار قانون انتخابي جديد، وإجراء الانتخابات في موعدها بالإضافة الى أمور حياتية ملحّة كأزمة النفايات والكهرباء وغيرها”.

وأشار الى “أن الرئيس الحريري يولي اهتماما خاصا لوزارة الدولة لشؤون المرأة”، لافتا الى “أنه اجتمع به ثلاث مرات وجرى وضع استراتيجية عمل ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة حيث ان هناك أكثر من اثنين واربعين اقتراح ومشروع قانون مطروحة على الطاولة”.

وأوضح اوغاسابيان “أن العمل جار لتأسيس وتحقيق وزارة قوية قادرة على تحقيق الإنجازات والاستمرارية”، واعدا بوزارة على مستوى طموح النساء في لبنان خلال ستة أشهر، بحيث يتم التواصل مع المنظمات الدولية التي تعنى في شؤون المرأة وتثبيت حضور لبنان في المؤتمرات الدولية ذات الصلة”.