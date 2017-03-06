اوزيل خارج خدمة الارسنال امام بايرن ميونيخ

استبعد ارسين فينغر مدرب ارسنال الانكليزي نجم وسط الفريق مسعود اوزيل وذلك عن المواجهة المرتقبة امام بايرن ميونيخ في اياب دور الـ 16 من دوري الابطال .

واكد فينغر ان الدولي الالماني لم يظهر جاهزيته الكاملة لدخول قائمة الفريق وذلك بعد غيابه ايضاً عن بعثة الفريق التي سافرت الى ليفربول لمواجهة الريدز نتيجة إصابته بفايروس الأنفلونزا.

يذكر أن آرسنال تلقى 4 هزائم في اخر 6 مباريات .