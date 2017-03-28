اوزبكستان تعمق جراح قطر بهزيمة جديدة في التصفيات الاسيوية

ضمن منافسات المرحلة الثانية من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى بطولة كأس العالم 2018 المقامة على الاراضي الروسية، واصل المنتخب القطري عروضه المخيبة للآمال وسقط مجدداً امام مضيفه منتخب اوزبكستان بهدف دون رد، في مباراة احتضنها ملعب بونيودكور في العاصمة الاوزبكية طشقند.

وبالعودة الى اجواء اللقاء فرض اصحاب الارض سيطرتهم سريعاً على اجواء اللقاء وحاولوا افتتاح التسجيل مبكراً وسط تراجع قطري الى الخلف، في وقت اعتمد فيه المنتخب القطري على الهجمات المرتدة والكرات الطويلة لمباغتة الدفاع الاوزبكي.

لكن بعد شوط اول سلبي تمكن المنتخب الاوزبكي من تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب عادل احمدوف في الدقيقة 66 عن طريق ركلة حرة مباشرة سكنت مرمى الحارس القطري.