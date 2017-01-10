اوديغارد رسميا في نادي هيرنيفين الهولندي

وقع اللاعب الدولي النروجي مارتن اوديغارد رسميا مع نادي هيرنيفين الهولندي على سبيل الاعارة لنهاية الموسم من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.
وأعلن النادي الهولندي عبر موقعه الرسمي عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب الشاب النروجي وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسمه بنادي رين الفرنسي ولكن في النهاية رحل إلى الدوري الهولندي.
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