اوبلاك نال جائزة الافضل في اتلتيكو مدريد لشهر كانون الاول

نال اللاعب الدولي السلوفيني يان اوبلاك حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني جائزة لاعب الشهر لكانون الاول.

وتسلم اللاعب الجائزة بحسب ما ورد في الموقع الرسمي للنادي الاسباني رغم الاصابة التي يعاني في ذراعه أجبرته على مغادرة مباراة فياريال الإسباني في بطولة الدوري.

وفي تصريح صحفي بعد استلامه الجائزة قال اوبلاك:” عام 2016 كان جيد بالنسبة لي ، وسأحاول الاستمرار في العمل”.