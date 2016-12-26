اوباما: لو الولاية الثالثة متاحة كنت سأفوز في الرئاسة

أكد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما الاثنين، أنه إذا كان متاحًا بموجب القانون ولاية رئاسية ثالثة لفاز في انتخابات الرئاسة الأميركية هذا العام.

وصرح خلال حواره مع مستشاره السابق ديفيد أكسلرود، في تدوين صوتي نشرت محتواه شبكة CNN الإخبارية الأميركية: “أنا واثق من رؤيتي، لأني واثق إذا كنت قد ترشحت مرة أخرى وطبقتها، أعتقد أنه كان بإمكاني أن أحشد أغلبية الشعب الأميركي خلفها”.

وأضاف: “في المحادثات التي أجريتها مع المواطنين في جميع أنحاء البلاد، وحتى مع بعض الناس الذين يختلفون معي، كانوا يقولون إن الرؤية والاتجاه الذي أتبعناه هو الصحيح”.

وأكد اوباما أن “الثقافة تغيرت وأن الغالبية يفضلون فكرة أمريكا واحدة متسامحة ومتنوعة ومفتوحة ومليئة بالطاقة والحيوية”.

وخلال حواره الذي امتد لـ50 دقيقة، كرر أوباما أن الديموقراطيين تجاهلوا قطاعات كاملة من الناخبين، كما أنهم لم يقدموا اتصالًا عاطفيًا مع الناخبين في المجتمعات الأكثر تضررًا، واعتمدوا على مناقشة النقاط السياسية التي لم يكن لها تأثير كبير، ما أدى لفوز ترامب.