اوباما لترامب: الرئاسة ليست شأنا عائليا

قال الرئيس الامريكي باراك اوباما إنه نصح خلفه دونالد ترامب بتجنب محاولة ادارة البيت الابيض “بالطريقة التي تتعاطى بها مع مصلحة تجارية عائلية.”

وقال اوباما في مقابلة اجرتها معه شبكة اي بي سي الاخبارية إن على ترامب “احترام” المؤسسات السياسية الامريكية.

وقال “فبعد ان تؤدي اليمين الدستورية، تصبح مسؤولا عن اكبر منظمة في العالم.”

وحذر اوباما ترامب من أن ثمة فرق كبير بين الحكم وخوض الحملات الانتخابية.

وقال “هناك عواصم عالمية واسواق مالية وبشر في كل دول العالم يأخذون ما يقوله ترامب مأخذ الجد.”

كما تطرق الرئيس اوباما الى التقرير الذي نشرته اجهزة الاستخبارات الامريكية مؤخرا حول الاختراقات الالكترونية الروسية المزعومة ومحاولة روسيا التأثير في نتيجة الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة.

وقال الرئيس الامريكي إنه “لم يأخذ محمل الجد بشكل كاف” تأثير هذه الاختراقات.

وقال “اعتقد اني لم آخذ محمل الجد بشكل كاف الدرجة التي وصلتها القدرة على نشر المعلومات الخاطئة في هذا العصر المعلوماتي، وتأثير ذلك على مجتمعاتنا المفتوحة.”

واضاف الرئيس الامريكي انه تحدث الى ترامب وناقش معه اهمية الوثوق بما تقوله الاجهزة الاستخبارية.

وقال “ستحل اوقات لن تتمكن من ان تتوصل الى قرارات صائبة الا اذا كانت لديك ثقة بأن العملية تجري بشكل صحيح.”

وكان ترامب قال الاسبوع الماضي إنه “معجب كبير” بالاجهزة الاستخبارية، وذلك بعد اشهر قضاها بالتشكيك في وجود اي علاقة لروسيا بعمليات الاختراق، ولكنه شكك مجددا برد الحزب الديمقراطي عليها.

ويتولى ترامب منصبه الجديد في العشرين من الشهر الحالي.

المصدر: BBC