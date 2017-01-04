اوباما: علينا ان نضمن تسليما سلسا للراية

التقى الرئيس الاميركي باراك اوباما اليوم، عددا من كبار القادة العسكريين، وحضهم على “تسهيل انتقال السلطة الى الرئيس المنتخب دونالد ترامب”، مشيدا بـ”احترامهم للحكم المدني”.
وقال اوباما في تصريحات في اجتماع مغلق مع قادة هيئة الاركان المشتركة: “علينا ان نضمن تسليما سلسا للراية”.
اضاف: “ان تفاؤلي بشأن مستقبل اميركا ينبع في جزء منه من ان لدينا جيشا رائعا”. واشار الى ان “القوات المسلحة ليست فقط القوات التي تعرف كيف تقاتل، ولكن تلك التي تعرف كذلك كيف تحافظ على مبادئ حكم القانون والمهنية والنزاهة، وتعترف بالهيكلية القانونية وتواصل التمسك الشديد بالسلطة المدنية والممارسات الديموقراطية”.
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