انييستا : أتمنى أن اعتزل في برشلونة

كشف نجم نادي برشلونة الإسباني أندريس إنييستا عن رغبته الكبيرة في انهاء مسيرته الكروية داخل ملعب الكامب نو ، لينهي امال اليوفنتوس الايطالي الذي طالب بالتعاقد معه في الميركاتو المقبل .
وخلال تصريحات له ، قال الرسام :”انت لا تعرف ما الذي سيحدث لك في المستقبل بالطبع ولكن دائماً أتمنى أن اعتزل هنا في برشلونة وأنهي مسيرتي الكروية ، انا افضل ان العب 10 دقائق في برشلونة عن الإنتقال الى ناد أخر”.
وأضاف :”لا أعرف ما الذي سأفعله في المستقبل بعد أن اعتزل كرة القدم”.
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