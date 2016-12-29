انييستا : أتمنى أن اعتزل في برشلونة

كشف نجم نادي برشلونة الإسباني أندريس إنييستا عن رغبته الكبيرة في انهاء مسيرته الكروية داخل ملعب الكامب نو ، لينهي امال اليوفنتوس الايطالي الذي طالب بالتعاقد معه في الميركاتو المقبل .

وخلال تصريحات له ، قال الرسام :”انت لا تعرف ما الذي سيحدث لك في المستقبل بالطبع ولكن دائماً أتمنى أن اعتزل هنا في برشلونة وأنهي مسيرتي الكروية ، انا افضل ان العب 10 دقائق في برشلونة عن الإنتقال الى ناد أخر”.

وأضاف :”لا أعرف ما الذي سأفعله في المستقبل بعد أن اعتزل كرة القدم”.