انهيار دفاعات داعش في الباب.. واردوغان: الاسد دمر الحضارة

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن “نظام الرئيس السوري بشار الأسد المجرم قتل أكثر من مليون سوري وقام بتدمير الحضارة بشكل وحشي”.

وأشار إلى ان “الرقة تعتبر معقلا أساسيا لتنظيم “داعش” الإرهابي ونحن كقوات التحالف يجب أن نحقق هدفنا هذا وبعدها نستطيع أن نسلّم المنطقة لسكانها الأصليين من إخواننا العرب، ونكون قد وصلنا إلى مرحلة مهمة جدا في الطريق إلى تحقيق الاستقرار، نحن هنا في أمس الحاجة إلى دعم جاد من دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية”.

ولفت إلى أن “تنظيم “داعش” يتلقى دعما من المجتمع الدولي وهناك دول تقف وراء المنظمات الإرهابية وتستهدف تمزيق دولنا، والأسلحة التي يستخدمونها هي صنيعة الحرب”، مؤكداً “اننا لن نسمح بإقامة دولة ما شمالي سوريا ومن يسعى لذلك سيدفع الثمن باهظاً”.

من جهة ثانية، أعلن الجيش التركي، الجمعة، إن عمليات السيطرة على مدينة الباب شرقي حلب اقتربت من النهاية.

وأضاف الجيش في بيان، إن دفاعات داعش في المدينة قد انهارت، فيما تواصل فصائل الجيش الحر، تقدمها داخل ووسط المدينة على المحورين الشمالي والشمالي الشرقي، وسط اشتباكات مع مسلحي داعش.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال، الخميس، إن 24 مدنيا على الأقل، بينهم 11 طفلا، قتلوا خلال قصف تركي على مدينة الباب، خلال الساعات الـ24 الاخيرة.