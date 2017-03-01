انهيار داعش في العراق.. والبغدادي يقر بهزيمته في الموصل

في ظل استمرار معركة الموصل، تشهد المنطقة انهيارات كبيرة في صفوف تنظيم “داعش” الارهابي، التي أكملت برسالة من أبو بكر البغدادي تضمنت الاقرار بهزيمة تنظيمه في الموصل.

وجه البغدادي الأربعاء، رسالة صوتية إلى انصاره تتضمن الاقرار بهزيمته في الموصل، وتعيين خلفا له، داعيا انصارَهُ الى الاستمرار بعد مقتله.

بدوره، أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم محمد الجاف، فرار 26 ألف نازح من الجانب الغربي لمدينة الموصل منذ انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة المدينة من قبضة تنظيم داعش قبل عشرة أيام.

من جهة ثانية، أفادت وكالة “أسوشييتد برس”، نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن أسمائهم، أن الأمر الجديد الذي سيصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الهجرة سيحذف العراق من قائمة الدول التي يواجه مواطنوها حظرا مؤقتا على السفر إلى الولايات المتحدة.

وأضافت أن 4 مسؤولين قالوا إن القرار يأتي بعد ضغوط من وزارتي الدفاع والخارجية.

وكشفت أن الوزارتين حثتا البيت الأبيض على إعادة النظر في ضم العراق إلى القائمة نظرا لدوره الرئيسي في الحرب على تنظيم “داعش”.

ومن المنتظر أن يوقع ترامب الأمر الجديد، الأربعاء. وعلقت محاكم اتحادية الأمر السابق.

ميدانياً، أعلن الجيش العراقي سيطرته على الطريق الرئيسي الرابط بين تلعفر والموصل شمال غربي العراق، الذي يشكل الشريان الرئيسي الذي يستخدمه التنظيم المتطرف في إمداداته وتحركات مسلحيه.

وتعني السيطرة على الطريق قطع آخر طريق رئيسي للخروج من الموصل معقل داعش الأخير في العراق.

وتبعد بلدة تلعفر 50 كيلومترا عن المدينة الموصل، وتتمتع بأهمية استراتيجية كونها تشكل حلقة الوصل بين المدينة العراقية ومعاقل داعش في سوريا.

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