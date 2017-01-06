انهيار جديد للميليشيات في شمال غربي محافظة تعز

شهدت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح صباح الجمعة انهياراً عسكرياً جديداً على جبهة مقبنة (شمال غربي محافظة تعز)، حيث أعلن متحدث عسكري أن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية استعادا السيطرة الكاملة على قريتي البركنه وتبة دار قاسم، وذلك بعد معارك متواصلة منذ فجر الخميس مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

كما استعاد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية السيطرة على قريتي العنين وتبة الجبيريه الصفراء، بالإضافة للاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الميليشيات.

وأكد المتحدث العسكري أن عددا كبيرا من عناصر الميليشيات قُتلوا خلال المواجهات. وقال إن “العملية العسكرية في هذه الجبهة مستمرة حيث يدور قتال عنيف في التباب والجبال المؤدية إلى منطقة الصراهم المطلة على الخط الرئيس الرابط بين تعز والحديدة”.

وأضاف أن عملية دحر الميليشيات من جبهة مقبة ستتواصل حتى يتم القضاء عليها في هذه المنطقة والسيطرة على الطريق الرئيس لقطع الإمدادات على تجمعات الميليشيات المتمركزة في الضواحي الغربية والشمالية لمدينة تعز، وفتح جبهة باتجاه ميناء المخا المطل على البحر الأحمر.