انقلاب شاحنة في بلدة عمار البيكات عكار

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان شاحنة تابعة لاحدى الشركات، انقلبت على مفرق بلدة عمار البيكات، حيث تفاجأ السائق باحدى السيارات ما ادى الى انقلابها واستقرارها عند احد الجدران، من دون وقوع اصابات.

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