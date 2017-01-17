انقطاع المياه عن قصر العدل في بيروت منذ الصيف

يعاني قصر العدل في بيروت منذ الصيف الماضي انقطاعا في المياه، ولا سيما عن المراحيض حيث بات استخدامها أمرا عسيرا خصوصا في غرفة الصحافة بعد التمديدات التي طالها الترميم، والروائح الكريهة في ارجائها.

ولم تنفع المراجعات مع ديوان وزارة العدل ولا مع مكتب الرئيس الاول الاستئنافي، فالاخير يعاني ايضا من انقطاع المياه، في حين لا يبالي المسؤولون عن انقطاع المياه في قصر العدل بالضرر الصحي الذي يسببه هذا الاهمال.