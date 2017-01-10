انفجار قنبلة في موقف سيارات داخل مخيم عين الحلوة

القى مجهولون قنبلة يدوية انفجرت في موقف سيارات بالقرب من احد مكاتب حركة “فتح” في منطقة “الكنايات” في الجهة الجنوبية لمخيم عين الحلوة، دون ان تؤدي الى وقوع اصابات واقتصرت اضرارها على ماديات في عدد من السيارات المتوقفة في المكان.

يذكر ان انفجار القنبلة جاء بعد يوم واحد على انتشار القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في الشارع الفوقاني في المخيم وبعد سلسلة من القاء القنابل اليدوية تراوحت بين مناطق الزيب وعكبرة وطيطبا وعرب الزبيد.