انفجار في محطة نووية بشمال فرنسا بدون التسبب بخطر تلوث

وقع انفجار قرابة الساعة 00،9 ت غ من الخميس في محطة فلامانفيل النووية في شمال فرنسا غير أن السلطات المحلية أكدت أنه حصل “خارج المنطقة النووية” نافية أن يكون هناك أي خطر تلوث.

وقال مدير مكتب مسؤول الادارة المحلية اوليفييه مارميون لوكالة فرانس برس أن خمسة أشخاص اصيبوا “بتسمم طفيف” نووي من دون ان تسجل أي اصابات خطيرة، مشيرا إلى وقف أحد المفاعلين في المحطة النووية.