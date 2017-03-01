انفانتينو يحدد عدد مقاعد افريقيا في كأس العالم 2026

أكّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو أن افريقيا ستحصل على 9 أو 10 مقاعد في كأس العالم 2026، مشيرا إلى ان الفيفا زاد من الدعم المالي والاستثمارات المخصصة للاتحادات الإفريقية لكرة القدم من 27 مليون دولار إلى 94 مليونًا خلال العام الحالي.

وقال انفانتينو في مؤتمر صحافي عقده في نواكشوط إن العمل سينصب على توفير وبناء المنشآت الرياضية الخاصة بتطوير كرة القدم.

وأضاف أن المكانة الكبيرة الممنوحة للقارة الإفريقية، تجسدت في زيادة عدد الفرق إلى 48، ستكون من بينها 9 أو 10 منتخبات أفريقية، اعتبارا من كأس العالم 2026.

كان إنفانتينو، وصل في وقت سابق الثلاثاء للعاصمة الموريتانية نواكشوط في زيارة عمل تدوم يومًا واحدًا لتدشين بعض المنشآت الرياضية، والمساهمة في تطوير كرة القدم الموريتانية.

وتأتي زيارة رئيس فيفا لموريتانيا في إطار جولة أفريقية تشمل أيضًا السنغال، ومالي، وغينيا، وغينيا بيساو، وبعض دول غرب أفريقيا.