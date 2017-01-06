وبدأ منذ ساعات الصباح الباكر في ساحة المهد استقبال مواكب مطارنة السريان، والأقباط، والأحباش الأرثوذكس، فيما سيصل بعد الظهر موكب البطريرك ثيوفيلوس بطريرك الروم الأورثوذوكس في فلسطين.

وحضر المئات من المسيحيين عروض الفرق الكشفية التي تقدمت المواكب الدينية وجابت شوارع بيت لحم القديمة وصولا إلى كنيسة المهد.

وسيقام عند منتصف الليل بتوقيت فلسطين قداس منتصف الليل في كنيسة المهد، الذي سيحضره الرئيس الفلسطيني وعدد من المسؤولين الفلسطينيين إلى جانب سفراء وقناصل دول أجنبية.