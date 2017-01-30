انضمام رالي دبي الدولي رسميا إلى بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية

أعلن نادي الإمارات للسيارات، الجهة المنظمة لرالي دبي الصحراوي عن انضمام الرالي رسميا إلى بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (FIA) وذلك بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي للسيارات الجهة المشرفة على رياضة السيارات في العالم في تقريره الإيجابي الذي جاء بعد تقييم الرالي.

وكانت اللجنة التي ارسلها الاتحاد الدولي للسيارات لتقييم الجولة التجريبية لرالي دبي الدولي التي أقيمت في الـ 9 من كانون الاول/ديسمبر 2016 قد ابدت اعجابها الشديد بالمستوى التنظيمي للرالي وبمطابقته مع المعايير الدولية.

واعتبر محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات ورئيس اتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية ان هذه الخطوة جاءت نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلت على مدى السنوات الطويلة الماضية حيث حقق الرالي نجاحات متواصلة خلال 37 عاماً من تنظيمه ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات.

وقدم بن سليّم شكره لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) جون تود على ثقته بإمكانياتهم ودعمه المتواصل لكل ما من شأنه تطوير هذه الرياضة في المنطقة كاشفا عن البدء بالاستعداد لتنظيم الجولة المقبلة من رالي دبي الصحراوي والتي ستجري أحداثها في شهر آذار/ مارس المقبل.