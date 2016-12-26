انشيلوتي ينتقد إقتراح انفانتينو حول زيادة عدد المنتخبات بالمونديال

انتقد المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ كارلو أنشيلوتي إقتراح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من قبل رئيس الاتحاد الدولي “فيفا” جياني انفانتينو، معتبرا أن ذلك سيؤثر سلبيا على جودة الأداء خلال المباريات.

وقال أنشيلوتي في مقابلة مع صحيفة “سود دويتشه زيتونغ”:”المصالح الاقتصادية بالفعل تؤثر على الجودة، لأننا نضطر إلى الذهاب لملعب المباريات في كل وقت”.

أضاف:”كرة القدم قد تأكل نفسها، لكي يصح الحديث ينبغي تقليص عدد المباريات كثيرا، مباريات أقل تعني جودة أفضل، هذا ما ينبغي فعله”.

ختم بالقول:”زيادة عدد المنتخبات في يورو 2016 بفرنسا إلى 24 أظهر أن هناك الكثير من المباريات وقدر غير كاف من الفائدة لكل المباريات”.

ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مقترح زيادة عدد المنتخبات بين 40 و48 فريقا خلال اجتماعه يومي التاسع والعاشر من كانون الثاني المقبل.

كان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، اقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم إلى 48 منتخبا، مؤكدا أن ذلك لن يتطلب زيادة في عدد المباريات التي يخوضها كل فريق، مشيرا إلى أن المنتخب الذي سيخوض المباراة النهائية في هذه الحالة لن يخوض أكثر من سبع مباريات مثلما هو الحال حاليا.