انشيلوتي يريد من لام ان يكون “باولو مالديني الجديد”

امل المدرب الايطالي لبايرن ميونيخ الالماني كارلو انشيلوتي في ان يسير قائد الفريق فيليب لام على خطى اسطورة الدفاع الايطالي باولو مالديني الذي دافع عن الوان ميلان حتى الاربعين من عمره.

ويستعد لام (33 عاما) لخوض مباراته الـ500 مع النادي حامل اللقب ومتصدر الدوري، وذلك في مواجهة شالكه السبت في المرحلة التاسعة عشرة من البوندسليغا.

وبدأ لام، المتوج مع المانيا بطلا للعالم في 2014، مشواره مع النادي البافاري قبل زهاء 5200 يوم، في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

وحصد لام خلال اعوامه الـ14 بقميص بايرن كل الالقاب الممكنة، اذ توج بالدوري 7 مرات واحرز الكأس المحلية 6 مرات، ودوري ابطال اوروبا عام 2013 (بلغ نهائي المسابقة مرتين في 2010 و2012) والكأس السوبر الاوروبية وكأس العالم للاندية في العام نفسه.

وسبق للظهير الايمن ان المح الى امكان اعتزاله اللعب في نهاية الموسم الحالي، املا باستلام منصب المدير الرياضي في النادي.

لكن انشيلوتي رأى ان في امكان لام ان يكون “باولو مالديني” الجديد، في اشارة الى اسطورة ميلان الذي دافع عن الوان الاخير حتى الاربعين من عمره، وكان زميلا لمدرب بايرن الحالي حين كان الاخير لاعبا في الفريق اللومباردي بين 1987 و1992.

كما لعب مالديني الذي دافع عن الوان ميلان طيلة مسيرته من 1985 حتى 2009، في اشراف انشيلوتي عندما تسلم تدريب النادي الايطالي العريق بين 2001 و2009، وتوج معه بالقاب الدوري وكأس ايطاليا والكأس السوبر مرة واحدة ودوري ابطال اوروبا والكأس السوبر الاوروبية مرتين وكأس العالم للاندية مرة.

وقال انشيلوتي الذي احرز كلاعب الى جانب مالديني، كأس الاندية الاوروبية البطلة عامي 1989 و1990، والدوري الايطالي مرتين وكأس الانتركونتيننتل مرتين ايضا، “امل في ان يواصل اللعب حتى انتهاء عقده في 2018، انه في قمة لياقته ولا يعاني اي مشاكل. قد يكون فيليب باولو مالديني الجديد وقد يلعب حتى الاربعين من عمره”.

– غياب كيميخ وعودة فيدال وتياغو –

الى ذلك، كشف المدرب السابق لجوفنتوس وتشلسي الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الاسباني، ان لاعب الوسط الدولي جوشوا كيميخ سيغيب عن مباراة شالكه لانه “مريض وليس بامكانه اللعب”.

واشار انشيلوتي ايضا الى ان الثنائي التشيلي ارتورو فيدال والاسباني تياغو الكانتارا جاهزان لخوض المباراة نفسها بعد ابلالهما من الاصابة، خلافا للمدافع جيروم بواتنغ (اصابة في الكتف) والجناح الفرنسي فرانك ريبيري (اصابة في الفخذ).

وتحدث انشيلوتي الذي يتصدر فريقه الترتيب بفارق 3 نقاط عن ملاحقه لايبزيغ، عن وضع فيدال وتياغو الكانتارا قائلا “شاركا في التمارين طيلة الاسبوع، وهما في وضع (بدني) جيد وجاهزان”.

وامل انشيلوتي ان يستعيد خدمات ريبيري في الوقت المناسب قبل استقبال ارسنال الانكليزي في 15 شباط الحالي ضمن ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا، كاشفا ان اللاعب الفرنسي “قد يبدأ التمارين الفردية الاسبوع المقبل”.

وتعرض النجم الفرنسي البالغ 33 عاما لاصابة في ساقه اليمنى بعد التحام بزميله المدافع ماتس هوملز خلال التمارين، وكشفت صحيفة “بيلد” انه يواجه احتمال الابتعاد عن النادي البافاري حوالى شهر.

وتنتظر بايرن ميونيخ مباريات مهمة في الايام المقبلة اذ يستقبل شالكه السبت في الدوري المحلي ثم يواجه فولفسبورغ على ملعبه ايضا في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس المحلية الثلاثاء المقبل.

ويعود بعدها النادي البافاري الى مسابقة الدوري حيث يحل ضيفا على انغولشتات قبل ان يستضيف ارسنال في 15 شباط الحالي، ضمن دوري ابطال اوروبا.

وستكون المواجهة بين بايرن وارسنال الرابعة بينهما في المواسم الخمسة الاخيرة، وهي تستكمل في السابع من اذار عندما يستضيف النادي اللندني مباراة الاياب على ارضه.

واذا صحت معلومات “بيلد”، فمن المتوقع ان يغيب ريبيري الذي جدد في تشرين الثاني عقده مع بايرن حتى 2018، عن مباراة الذهاب ضد النادي اللندني، الى جانب المباريات التي تسبقها في الدوري والكأس المحليين.

وسبق لريبيري الذي ما زال من الركائز الاساسية التي يعتمد عليها انشيلوتي، ان غاب عن بايرن لمدة شهر في اوائل الموسم الحالي بسبب الاصابة ايضا ما جعله يكتفي بخوض 8 مباريات فقط كأساسي من اصل 18 لفريقه في الدوري الالماني حتى الان.

وفي ظل غياب ريبيري، سيلجأ انشيلوتي الى الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا لسد الفراغ.