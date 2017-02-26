انشيلوتي بعد مباراته الـ 1000 : لم اتوقع هذا الاداء الاكثر من رائع !

عبر المدرب الإيطالي لفريق بايرن ميونيخ الالماني كارلو أنشيلوتي عن سعادته عقب فوز الفريق البافاري بنتيجة 8-0 أمام ضيفه فريق هامبورغ ضمن منافسات المرحلة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم خاصة انها المباراة تحمل رقماً مميزاً للميستر الايطالي حيث أنها رقم 1000 في مسيرته التدريبية كما لن هذا الانتصار هو الاعلى له في البوندسليغا.

وقال أنشيلوتي: “كنت أرغب في تقديم الفريق مستوى جيد في المباراة رقم 1000 لي، لكن لم أكن أتوقع مثل هذ الأداء الرائع، قدموا مباراة أكثر من رائعة ، كما أن مولر كان أفضل لاعب على أرض الملعب، حتى لو لم ينجح في هز الشباك“.