انريكي: هذه اسوأ لحظات العام 2016

اعتبر المدير الفني الاسباني لنادي برشلونة لويس انريكي ان الخروج من دوري ابطال اوروبا على يد اتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا ، المدرب الاسباني الذي لم يتأخر في الرد على سؤال مقدم برامج على محطة برشلونة التلفزونية ، اكد ان لحظة الخروج من دوري الابطال كانت اكثر لحظة مخيبة للامال في عام 2016، وان الهدف في الموسم الجديد هو تخطي هذه العقبة والفوز بلقب دوري الابطال.

واضاف انريكي ان فريقه يقدم اداء جيد في مبارياته ، الا انه كان يعاني في وقتها من بعض الامور اضافة الى الكثير من الضغط النفسي للفوز بلقب الدوري الاسباني وكاس ملك اسبانيا.