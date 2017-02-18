انريكي : سقوط الريال جيد لنا ، وليغانيس يتبع الاسلوب الدفاعي

اكد لويس انريكي مدرب برشلونة الاسباني أن فريقه سيواصل القتال من اجل الخروج بنتيجة ايجابية امام ليغانيس ضمن الجولة 23 من الليغا على ملعب الكامب نو غداً .
وكشفت صفحة برشلونة الرسمية على تويتر عن تصريحات إنريكي :” علينا الخروج بنتيجة ايجابية امام ليغانيس من اجل نسيان الخسارة القاسية امام البي اس جي .
واضاف :” ليغانيس يتمتع بأسلوب دفاعي ، لا زلنا ننافس على ثلاث بطولات ونملك الوقت الكافي من اجل تحليل اداء الفريق “.
وتابع :” آمل ان يفقد ريال مدريد النقاط من اجل تصدر الدوري .
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