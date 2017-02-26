انريكي : حققنا انتصار مهم أمام منافس مباشر

اشاد مدرب نادي برشلونة الاسباني لويس إنريكي في الفوز المهم الذي حققه فريقه على اتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الاسباني لكرة القدم .

وفي حديث له ، قال انريكي :”لقد كان انتصاراً متعوباً عليه ، عانينا كثيراً في الشوط الأول بسبب الضغط الذي فرضوه وبسبب حالة أرضية الميدان ، وأرضية الملعب كانت سيئة جداً ولم تساعدنا قط في التحرك بالكرة بشكل سريع”.

وأضاف :”أتلتيكو مدريد فريق يخلق خطورة كبيرة عن طريق الكرات الثابتة ، أنا سعيد جدًا بأداء فريقي في مباراة اليوم ، إنه انتصار مهم أمام منافس مباشر ، وأعتقد أنما حققناه اليوم كان إيجابيًا من أجل ثقة اللاعبين”.