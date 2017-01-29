انريكي : جميع الفرق تضغط علينا منذ الدقيقة الاولى !

عبر المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني لويس إنريكي عن خيبة امله عقب تعادل فريقه الايجابي بنتيجة 1-1 امام مضيفه فريق ريال بيتيس ضمن منافسات الدوري الأسباني.

وقال إنريكي:” علينا ان نقيم الأمور بشكل جيد ،فنحن أنقذنا نقطة، هناك آلاف الأشياء التي تؤثر على الفريق واللعب بشكل جيد أو سيء ، نحن لم نقدم مباراة جيدة وأرتكبنا العديد من الأخطاء في الشوط الأول فجميع الفرق تضغط علينا منذ الدقيقة الاولى ولكن استطعنا في النهاية من ادراك التعادل و اتمنى ان لا تؤثر هذه المباراة على اداء اللاعبين في الكأس”.

واضاف انريكي :” ليس لدي اي شيء لأقوله عن الهدف الملغى، ولكن يبدو ان الحكام بحاجة للمزيد من المساعدة ، مثل إستخدام التكنولوجيا والاعادات التلفزيونية”.

مشاركة 0