انجاز المواد القانونية للموازنة.. والحريري: زيادة الضرائب تدرس بدقة

استكمل مجلس الوزراء الخميس، جلساته الايجابية لدراسة مشروع الموازنة وسبل ضم سلسلة الرتب والرواتب اليها، من دون أن يصل الى نتيجة نهائية.

وترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعا لمجلس الوزراء جرى خلاله مواصلة البحث في مشروع الموازنة العامة.

بدوره، قال وزير المال علي حسن خليل: لقد أحرزنا اليوم تقدما كبيرا جدا وقد أنجزت مبدئيا كل المواد القانونية المتعلقة بالموازنة، وبدأنا بنقاش الإجراءات الضريبية والتعديلات، وقد حدد دولة الرئيس موعدا لثلاث جلسات تعقد الأسبوع المقبل بدءً من يوم الاثنين، وبحسب تقديرنا من الممكن ان ننجز اقرار الموازنة خلال هذه الجلسات.

وردا على سؤال حول وجود لجنة ثلاثية لمتابعة موضوع الموازنة قال: “لا يوجد شيء اسمه لجنة في هذا الموضوع، هناك تشاور اجريته مع بعض النواب والوزراء والكتل لتسهيل النقاش داخل مجلس الوزراء”.

وحول ما اذا تطرق البحث الى مبلغ 1200 مليار ليرة قال: “بدأنا النقاش بهذا الموضوع وبالنسبة لموضوع الاملاك البحرية هناك اتجاه لاستبدال المادة المتعلقة بفرض غرامات على الاملاك البحرية بمادة قانونية لتسوية المخالفات على هذه الاملاك ناقشته اللجان النابية ولجنتي الادارة والعدل والاشغال العامة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء أكد أن على الجميع الاستفادة من التفاهم القائم حاليا في البلاد وخصوصا في ما يتعلق بدعم الاقتصاد وتقويته.

وقال خلال استقباله وفدا من تجار بيروت برئاسة نقولا شماس في السراي الحكومي ان “العمل جار حاليا وسيستمر لإقرار الموازنة في اقرب وقت ممكن، اما في ما يتعلق بموضوع السلسلة فيجب ألا يكون مشكلة، بل حل، وهو يدرس على طاولة مجلس الوزراء بكل هدوء وانفتاح وايجابية”.

وفي موضوع زيادة الضرائب كرر القول ان لا شيء نهائيا في هذا الموضوع حتى الساعة، وان هذه المسألة تدرس بدقة من مختلف جوانبها على طاولة مجلس الوزراء، وعلينا أن نقرر ما إذا كنا نريد ان يكون لبنان جنة ضريبية ام لا”، مشددا على ان الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض ضرائب كبيرة والاتجاه هو لإعطاء حوافز للقطاع الخاص ليتمكن من النهوض والتطور.

وعلى الاثل، شدد التجا على ضرورة اقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن . وفي موضوع السلسلة اكدوا انه في حال اقرارها لا بد ان ترتبط بمجموعة اصلاحات.

وطالبوا الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع مزاحمة اللاجئين السوريين للتجار اللبنانيين وللعمالة اللبنانية وتطبيق القانون اللبناني في هذا الاطار.