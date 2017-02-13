انتهاء التحضيرات لاحياء الذكرى 12 لاستشهاد رفيق الحريري في البيال

الثلاثاء 14 شباط، ذكرى اليمة يحييها تيار “المستقبل” كل عام بروح الحب والشوق والوفاء بالبقاء على العهد لروح الشهيد رفيق الحريري.

وتوضع اللمسات الاخيرة على القاعة في بيال حيث رفعت صور الرئيس الشهيد ورفاقه من شهداء ثورة الارز، وتم دعوة حوالى عشرة آلاف شخص بينهم شخصيات رسمية وديبلوماسية، إضافة الى كوادر تيار المستقبل من مختلف منسقيات وقطاعات التيار من مختلف المناطق اللبنانية.

وسيتضمن برنامج الذكرى، كلمة سياسية واحدة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبهذا يكون الرئيس الشهيد هذا العام شاهدا على انجاز اعادة الروح والثقة لوطن يتسع لجميع ابنائه.

وفي هذه الذكرى، لفت الامين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، الى أنه “بعد غياب 12 سنة للراحل رفيق الحريري، الثوابت التي أرساها الحريري من اعتدال وسياسة الحوار والتسويات الداخلية التي تؤمن استقرار سياسي وأمني واقتصداي واجتماعي، تؤكدا أننا لا زلنا نمشي على هذه الثوابت”.

وأشار الى أن “ذكرى اغتيال الحريري الـ12 تجسد كل التضحيات التي حصلت، وتستعرض كافة المراحل الصعبة التي مررنا بها، لكن الاساس فيها هي ثقة الناس”.

بدوره، إعتبر وزير العمل محمد كبارة في تصريح في ذكرى الإغتيال أن “14 شباط أعمق من مناسبة أليمة، هي عبرة تذكرنا كل عام كي لا ننسى المطالبة بإنزال القصاص بمن قرر، ومول، وخطط، ونفذ جريمة العصر التي أودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله وطيب ثراه”.

وأضاف: “مطلبنا لا يقتصر على مفهوم مطاط للعدالة، قد يتحقق أو لا يتحقق، مطلبنا هو إنزال القصاص ليس فقط بالأدوات التي نفذت الجريمة، بل بمن إتخذ قرار القتل، وبمن مول عملية القتل الغادرة، وبمن لفق مسرحية المسكين أبو عدس”.