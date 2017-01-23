انتهاء الاجتماع الاول في استانة.. وعلوش: الحل يبدأ برحيل الأسد

شهد الاثنين، وللمرة الأولى اجتماعاً مباشرا بين أركان نظام بشار الأسد وفصائل المعارضة التي طالبت برحيل الأسد لبدء علمية سياسية جديدة، والإفراج عن المعتقلين وإخراج لميليشيات الأجنبية.

وجها لوجه وعلى طاولة واحدة جلس وفدا المعارضة برئاسة محمد علوش والنظام برئاسة بشار الجعفري في جلسة افتتاح مفاوضات السلام السورية في فندق rixos بعاصمة كازخستان استانا، وذلك برعاية تركية روسية، ومشاركة ايرانية اميركية اممية.

قبل ان تتحول جلسة الافتتاح الى مغلقة، اطلق وزير خارجية كازخستان الدولة المضيفة خيرت عبدالرحمنوف، رسميا اجتماعات استانا، مؤكدا أن الوضع في سوريا لم يجلب إلا البؤس والصعوبات للمنطقة وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لانهاء الأزمة السورية ورفع المعاناة عن السوريين.

من جهتها، تعهدت الفصائل السورية بمواصلة القتال إذا فشلت محادثات أستانا، فيما شدد رئيس وفد المعارضة محمد علوش في جلسة الافتتاح على ان العملية السياسية تبدأ برحيل الأسد والطغمة الحاكمة وإخراج كل الميليشيات والقوى الأجنبية التابعة لإيران من سوريا.

وأكد أنه “لم نأت إلى المفاوضات لتقاسم السلطة أو البحث عن نفوذ، وإنما لاعادة الأمن للبلاد والافراج عن المعتقلين والمعتقلات” ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وتجميد العمليات العسكرية في كل أنحاء سوريا وتطبيق الإجراءات الإنسانية.

وأشار الى أن وجود مليشيات أجنبية استجلبتها إيران و صنعها النظام وعلى رأسها حزب الله الارهابي أو حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، تساهم في استمرار شلال الدماء ولا تختلف عن تنظيم الدولة التي حددت أنها إرهابية.

من جهته، رد الجعفري على علوش، واصفاً كلمته بأنها “استفزازية” وتظهر ان وفد المعارضة لا يدرك اهمية محادثات استانة.

وأكد أن مفاوضي قوات المعارضة كانوا وقحين وغير مهنيين واتهمهم بالدفاع عن “جرائم حرب” ارتكبتها جبهة فتح الشام التي كانت تعرف باسم جبهة النصرة وتتبع لتنظيم القاعدة.

بدوره، ابدى رئيس الوفد الروسي ارتياحه من نتائج الجلسة العامة الأولى لمفاوضات استانة، فيما اكد نظيره الايراني ان استراتيجية طهران وموسكو وأنقرة للتسوية السياسية ستستمر حتى التوصل إلى نتيجة.

اما الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا فدعا النظام والمعارضة الى الاقتناع بأن الحل العسكري لا ينهي الازمة، متحدثا عن امل في إيجاد حل سياسي والتخفيف من معاناة السوريين.

يشار الى ان المتحدث باسم وفد المعارضة يحيى العريضي كان استبق افتتاح المؤتمر بتحديد النقاط التي سيتم التفاوض عليها مع وفد النظام، فقال ان المعارضة لن تدخل في أي مناقشات سياسية، وانما ستبحث الالتزام بوقف إطلاق النار والقضايا الانسانية. وأضاف العريضي أن النظام السوري له مصلحة في صرف الانتباه عن هذه القضايا، وإذا كان يعتقد أن وجود الفصائل في أستانة هو استسلام فهو واهم.

من جهتِه ، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن هذه المفاوضات يجب أن تصبح خطوة مهمة لحل الأزمة السورية.

كما كشف أن إيران ستعمل مع وفد النظام في محادثات آستانة، وتركيا ستعمل مع وفد المعارضة على أن يتولى الموفد الأممي إلى سوريا مهمة التنسيق بين الجانبين.