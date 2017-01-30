انتصارات للبوشرية والانوار وانسحاب دلهون

حقق كل من الشبيبة البوشرية والانوار الجديدة انتصارات متفاوتة في المرحلة الثامنة من بطولة لبنان للدرجة الاولى في الكرة الطائرة XXL بفوز الاول على الشبيبة بلاط 3-1 والثاني على فينيقيا جبيل 3-0، بينما فاز الرياضي حالات على الطلائع دلهون من دون ان يلعب لانسحاب الاخير من المباراة.

في قاعة مجمع ميشال المر، فاز الشبيبة البوشرية على ضيفه الشبيبة العاملة بلاط 3-1 كالآتي: (19-25 و25-19 و25-23 و25-23) بقيادة الدوليين مصطفى جراد وداني حبيب، وراقبها يوسف الخوري.

وجاءت النسبة الهجومية في المباراة لمصلحة البوشرية 55 في المئة مقابل 48، وفي الإستقبال كانت النسبة لبلاط 28 في المئة مقابل 25، وفي “البلوك” صد البوشرية 10 كرات مقابل 6 لبلاط.

وكان البرازيلي رينالدو غرين (بلاط) افضل مسجل في المباراة برصيد 27 نقطة امام جان ابي شديد (البوشرية) 23 نقطة والبولوني مايكل كامنسكي (البوشرية) 22 نقطة.

وفي الإستقبال، كانت نسبة مخايل الاحمر (البوشرية) 38 في المئة امام البرازيلي غيلليرم داسيلفا (بلاط) 35 في المئة وابي شديد (البوشرية) 26 في المئة.

وفي الإرسالات الساحقة، سجل الفنزويلي كارلوس باييز (البوشرية) 4 كرات امام غيلليرم داسيلفا (بلاط) 3 كرات وكل من كامنسكي وابي شديد (البوشرية) وغرين (بلاط) كرتين.

وفي “البلوك” صد ابي شديد (البوشرية) 4 كرات امام الدانماركي بيتر جنسن والياس معوض ومحمد الحاج (البوشرية) وفراس الحلو وجوزيف ابي انطون (بلاط) كرتين.

وعلى نفس الملعب، فاز الانوار الجديدة على ضيفه فينيقيا جبيل 3-0 كالآتي: (25-23 و25-15 و25-23) بقيادة الدوليين بسام الجميل ومصطفى جراد وراقبها طوني غانم.

وجاءت النسبة الهجومية في المباراة لمصلحة الانوار 48 في المئة مقابل 35، وفي الإستقبال كانت النسبة للانوار 24 في المئة مقابل 20، وفي “البلوك” صد الانوار 9 كرات مقابل 7 لفينيقيا.

وكان المجري غابور نازا (الانوار) افضل مسجل في المباراة برصيد 19 نقطة امام الباكستاني نصير احمد (فينيقيا) 18 نقطة والمجري دوموتور (الانوار) 16 نقطة.

وفي الإستقبال، كانت نسبة نازا (الانوار) 38 في المئة امام شفيق صليبا (فينيقيا) 30 في المئة ودوموتور (الانوار) 25 في المئة.

وفي الإرسالات الساحقة، سجل نازا (الانوار) 4 كرات امام البرازيلي كليست فيلو (فينيقيا) كرتين وكل من الباكستاني احمد والبرازيلي فرناندو رودريغيز (فينيقيا) ودوموتور (الانوار) كرة واحدة.

وفي “البلوك” صد كل من وائل ربح بيار فارس ونازا (الانوار) وفيلو واحمد وجورج بو يونس (فينيقيا) كرتين.

وفي قاعة الرئيس ميشال سليمان في عمشيت، فاز الرياضي حالات على الطلائع دلهون 3-0 بالانسحاب لعدم حضور الفريق الخاسر إلى الملعب.

وهنا ترتيب فرق الصدارة:

1- سبيد بول شكا 23 نقطة

2- الشبيبة تنورين 20 نقطة

3- الزهراء الميناء 18 نقطة (له مباراة اقل)

4- الشبيبة البوشرية 15 نقطة

5- الانوار الجديدة 13 نقطة