انتخاب مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع

أعلنت امانة سر نقابة الاعلام المرئي والمسموع، في بيان انه” بعد اكتمال عقد مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع المؤلف من الزملاء: رندلى جبور، مالك الشريف، رواد ضاهر، بهاء النابلسي، خضر رسلان ، هلا حداد، هتاف دهام، فاطمة عواضة، الديكو ايليا، فاديا بزي، رامي ضاهر وفؤاد كيالي، عقد مجلس النقابة جلسة استهلها بالوقوف دقيقة صمت لذكرى النقيب السابق المرحوم رضوان حمزة، وبعد ذلك تم التوافق بإجماع الحاضرين على انتخاب : رندلى جبور (نقيبا)، بهاء النابلسي (نائبا للنقيب)، خضر رسلان (أمينا للسر)، رامي ضاهر (أمينا للصندوق) وهلا حداد (مسؤولة للعلاقات العامة).

وأكد مجلس النقابة في بيانه انه “تم التأكيد على ضرورة تفعيل حضورالنقابة والعمل على الأصعدة كافة، من اجل رفع شأن العاملين في قطاع المرئي والمسموع. وفي هذا الإطار سيقوم أعضاء مجلس النقابة بإجراء الاتصالات اللازمة لتأمين اللقاء مع جانب الرؤساء الثلاثة ومعالي وزير الإعلام”.