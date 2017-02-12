انتخاب فرانك فالتر شتاينماير رئيسا لألمانيا خلفاً ليواخيم

إنتخبت الجمعية الاتحادية في ألمانيا الأحد، وزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير رئيساً للبلاد.

وحصل شتاينماير على 931 صوتاً من أصوات أعضاء الجمعية، ويتطلب انتخاب الرئيس حصوله على 631 من مجموع الأصوات.

وقبل ذلك حصل شتاينماير الذي يبلغ الحادية والستين من عمره، على دعم حزبه الاشتراكي الديموقراطي والديموقراطيين المسيحيين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، المتحالفين في إطار الائتلاف الحكومي ويمتلكون أكثرية الأصوات. وشتاينماير الذي كان وزيراً للخارجية لأكثر من سبع سنوات بالإجمال (2005-2009 و2013-2017) حتى نهاية الشهر الماضي، والمنافس السيئ الحظ لأنغيلا ميركل على منصب المستشارية في انتخابات 2009، ويخلف في منصبه الجديد يواخيم غاوك القس السابق المنشق في ألمانيا الديمقراطية.

وتضم الجمعية الاتحادية 1239 شخصاً من كبار الناخبين ونواب ينتمي معظمهم إلى مجلسي البرلمان، مجلس النواب “بوندستاغ” ومجلس الولايات “بوندسرات”، ومندوبين عن المجتمع المدني.

ويعتبر منصب الرئيس فخرياً في ألمانيا لكنه يتمتع بسلطة معنوية. أما المستشار والبرلمان فهما اللذان يتوليان السلطة.

وكان رئيس البرلمان الألماني بوندستاغ نوربرت لامرت أشاد بالرئيس الاتحادي المنتهية ولايته يواخيم غاوك، وقال في مستهل اجتماع المجمع الاتحادي المعني بانتخاب الرئيس الألماني في البرلمان: “إن العمل على التضامن بين المواطنات والمواطنين وضعك في مكانة مميزة جدا بالقلوب”.

وأشار لامرت إلى أن غاوك عمل دائما على ألا يكون هناك تخويف أو انقسام داخل المجتمع، حتى في أوقات التعرض لتهديدات إرهابية.