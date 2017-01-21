انتحار ارهابيين 2 واعتقال ثالث في عمليتي دهم متزامنتين لقوات الامن السعودية في جدة

انجاز جديد حققته الاجهزة الامنية السعودية مع تنفيذها عمليتي دهم متزامنتين ضد خلية ارهابية في اثنين من احياء محافظة جدة.

وقد كشفت وزارة الداخلية السعودية ان العملية الاولى استهدفت استراحة في حي الحرازّات اتخذها الارهابيون مأوى لهم ومعملا لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة.

العملية بدأت بتطويق وتأمين المواقع المجاورة لااستراحة، قبل أن يبادر ارهابيان كان يتحصنان فيها الى إطلاق النار بكثافة على رجال الأمن، ولم يستجيبا لنداءات تسليم نفسيهما، ما اقتضى الرد عليهما بالمثل. وأضاف بيان الداخلية ان الارهابيين وعندما يئسا من القدرة على الإفلات من قبضة رجال الأمن فجرا نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة ما أدى الى انفجار الاسلحة والمتفجرات داخل المعمل.

عملية الدهم الثانية طالت شقة سكنية في حي النسيم بمحافظة جدة كان يتحصن فيها شخص ثالث على صلة بمن تم التعامل معهما داخل الاستراحة، وقد اعتقلته قوات الأمن وهو السعودي حسام بن صالح بن سمران الجهني، كما اوقفت معه امرأة باكستانية ادّعى انها زوجته وتدعى فاطمة رمضان بالوشي على مراد.

وضبطت الاجهزة الامنية في شقته اسلحة وحقائب وهواتف نقالة، فيما تواصل مهامها لرفع الأدلة من الموقعين والتحقيق مع الموقوفين، على ان تعلن لاحقا هويتي الانتحاريين.