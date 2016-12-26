انتحارية تفجر نفسها بسوق شمال شرقي نيجيريا

فجرت انتحارية نفسها في سوق للماشية في مدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا، الاثنين، وقالت الشرطة إن الانتحارية، التي نفذت الهجوم في سوق بإقليم كاسوا وسط البلاد، هي الوحيدة التي قتلت في الحادث.
وشهدت المدينة الهجمات الأسوأ على الإطلاق منذ بداية تمرد حركة بوكو حرام المتشددة قبل سبع سنوات. وذكرت الشرطة في بيان أن امرأة أخرى تحمل قنبلة “قتلها حشد غاضب في محيط” المنطقة. وفجّرت الشرطة لاحقا عبوتها الناسفة.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير، الذي يحمل ملامح هجمات بوكو حرام، ويأتي بعد أيام من إعلان رئيس الجمهورية محمد بخاري أن المعسكر الرئيسي للجماعة المتشددة في آخر جيب تسيطر عليه في البلاد قد سقط.
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
رسمياً: يايا توريه خارج قائمة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
الحريري: أتطلع لتشكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام
حرب حول 100 مليون دولار إلى الخزينة عن تشرين الأول 2016
“الوطنيين الاحرار”: لانجاز الاستحقاق الرئاسي من دون مزيد من الإبطاء
Powered By Future Television s.a.l