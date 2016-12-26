انتحارية تفجر نفسها بسوق شمال شرقي نيجيريا

فجرت انتحارية نفسها في سوق للماشية في مدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا، الاثنين، وقالت الشرطة إن الانتحارية، التي نفذت الهجوم في سوق بإقليم كاسوا وسط البلاد، هي الوحيدة التي قتلت في الحادث.

وشهدت المدينة الهجمات الأسوأ على الإطلاق منذ بداية تمرد حركة بوكو حرام المتشددة قبل سبع سنوات. وذكرت الشرطة في بيان أن امرأة أخرى تحمل قنبلة “قتلها حشد غاضب في محيط” المنطقة. وفجّرت الشرطة لاحقا عبوتها الناسفة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير، الذي يحمل ملامح هجمات بوكو حرام، ويأتي بعد أيام من إعلان رئيس الجمهورية محمد بخاري أن المعسكر الرئيسي للجماعة المتشددة في آخر جيب تسيطر عليه في البلاد قد سقط.