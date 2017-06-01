امن الدولة اوقف لبنانيا بجرم تهريب أشخاص مشبوهين من جنسيات مختلفة

تمكنت دورية تابعة لمديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة من توقيف اللبناني المدعو (ن. ج) الصادر بحقه بلاغ بحث وتحر، بجرم تهريب أشخاص مشبوهين من جنسيات مختلفة، مستخدما في جرمه مزرعة يملكها في بلدة مجدل عنجر بقضاء زحلة.

اشارة الى انه في حقّ الموقوف أحكام سابقة في قضية الانتماء الى تنظيمات إرهابية، وعمليات خطف، وتجارة أسلحة.

وقد تم تسليم الموقوف الى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.