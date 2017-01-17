امم افريقيا : غانا تفوز بشق الانفس على اوغندا

ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من كأس أمم أفريقيا 2017 المقامة حاليا بالغابون ، حقق منتخب غانا فوزاً صعباً في المباراة التي جمعته امام نظيره الاوغندي على ملعب بور غونتي بهدف نظيف .

تاريخيا تقابل منتخبا غانا واوغندا 14 مباراة ، وحقق منتخب غانا الفوز في 7 مباريات ، و خسر في 3 ، وتعادل المنتخبان في 4 مباريات .

وجاءت المباراة متوسطة المستوى مع أفضلية لصالح المنتخب الفائز في أغلب الفترات باستثناء الفترة الاولى من الشوط الثاني ولكنه لم ينجح في هز شباك الحارس رزاق .

وتمكن اللاعب اندريه ايو من احراز الهدف الوحيد في هذا اللقاء في الدقيقة 32 من ضربة جزاء .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب غانا الى 3 نقاط ليحتل مؤقتاً مركز الصدارة ، بانتظار مواجهة المنتخب المصري ونظيره مالي التي ستقام اليوم .