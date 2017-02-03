امم افريقيا: الكاميرون تواجه مصر في اعادة لنهائي 2008

تأهلت الكاميرون الى نهائي كأس الامم الافريقية 2017، بفوزها على غانا 2-0 في نصف النهائي الخميس في فرانسفيل.

وسجل توماس بارتي (72) وكريتسيان باسوغوغ (90+3) الهددفين.

وتلتقي الكاميرون في النهائي الاحد في ليبرفيل مع مصر التي تأهلت بفوزها الاربعاء على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي.

وفشلت غانا في التأهل الى النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد ان حلت وصيفة في النسخة السابقة 2015 بخسارتها امام ساحل العاج بركلات الترجديح 8-9 بعد تعادلهما صفر-صفر في الوقتين الاصلي والاضافي.

وفشلت ايضا في الثأر لخسارتها امام الكاميرون في نصف نهائي بطولة 2008 التي كانت تستضيفها، فيما بلغت الاخيرة النهائي لاول مرة منذ 9 سنوات، وتحديدا منذ تلك الدورة عندما خسرت امام مصر صفر-1 بهدف لمحمد ابو تريكة.

ولا تزال غانا تتفوق في تاريخ المواجهات المباشرة، اذ فازت على الكاميرون ثلاث مرات وخسرت مرتين، وتعادلا ثلاث مرات. الا ان المواجهات بين المنتخبين ضمن كأس الامم الافريقية مالت لصالح الكاميرون التي حققت الخميس فوزها الثاني مقابل خسارة وتعادل.